الإضراب يؤجل القضايا بمحاكم جنايات المنوفية

المنوفية مروة فاضل:

قررت دوائر الجنايات بمحاكم المنوفية، القضايا المنظورة، بسبب إضراب المحامين عن العمل، اليوم السبت، استجابة لقرار النقابة العامة، احتجاجا على حبس محامي مطاي في المنيا بتهمة إهانة القضاة.

وقد دخل محامو المنوفية في إضراب عن العمل، أمام محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم، وأثبتوا إضرابهم في محاضر الجلسات، تنفيذا لقرار مجلس النقابة العامة، ليقرر قاضي الدائرة الأولى تأجيل كافة القضايا المنظورة أمام المحكمة.

وأكد خالد راشد، نقيب محامين المنوفية، التزام أعضاء الجمعية العمومية بالمنوفية بالإضراب الشامل أمام دوائر الجنايات بالمحافظات، مؤكدا في الوقت ذاته على العلاقة الطيبة بين القضاة والمحامين، معلنا انتظار قرارات النقابة العامة، والالتزام بها بخصوص الإضراب.