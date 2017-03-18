بالصور.. ارتفاع أسعار الأسماك بكفر الشيخ.. ومواطنون: "بلاها سمك"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تسيطر حالة من الغضب على العديد من المواطنون بمدن ومراكز محافظة كفر الشيخ، بسبب الارتفاع الملحوظ لأسعار الأسماك، ما أدى إلى ركود في حركة البيع والشراء، وجعل بعض التجار يخفضون حصصهم اليومية من الأسماك.

رصدت عدسة "مصراوي" حالة الغضب الموجودة في المحافظة، والتقت بأحد المواطنين يدعى تامر عبدالمحسن مجاهد، معلم لغة عربية، وقال: "اللي إحنا فيه ده حرام، أسعار مبالغ فيها تلتهم جيوبنا مثل أسعار الأسماك، أقل كيلو أسماك في بلد تشتهر بإنتاج الأسماك لا يقل عن 20 جنيهاً لكيلو البلطى، ذو الحجم الصغير، فأين الرقابة على تلك الأسعار، وبلاها أسماك".

كما تساءلت هناء أبوالعز مصطفى، ربة منزل، عن دور جهاز الرقابة التموينية وجهاز حماية المستهلك، تجاه هذه الأسعار، داعية جهاز الرقابة الإدارية بالمحافظة لضرورة النزول للأسواق، ليتابع أعضاؤه أسعار الأسماك، واللحوم، والخضراوات، التي أصبحت أغلى من الفاكهة، موضحة: "لم يحدث قبل ذلك أن ترتفع أسعار الأسماك بهذا الشكل".

ويوضح كارم الشباسي، تاجر أسماك، أن السبب الرئيسي وراء أرتفاع أسعار الأسماك، أصحاب المزارع السمكية، "فهم يتلاعبون بالأسعار كيفما يشاؤون في ظل عدم رقابة حقيقية عليهم"، مشيراً إلى أن هناك حالة ركود في حركة بيع وشراء الأسماك بعد ارتفاع أسعاره الجنونية.

وتبدأ أسعار الأسماك من 20 جنيهاً للبلطي الصغير، والوسط بين 25 و26 و27 جنيها، والحجم الكبير 30 جنيها، والبورى 32 جنيها، والقراميط 30 جنيها.

وأشار زكي جعوان، صاحب إحدى المزارع السمكية بمركز البرلس، إلى أن ارتفاع تكاليف المزارع وراء اضطرارهم لرفع الأسعار، مثل القيمة الإيجارية من الثروة السمكية، والعلف، والعمالة، والسولار، وغيرها من مستلزمات، موضحاً أن أقل مزرعة بها 8 أحواض، وكل واحد منها يحتاج مالا يقل عن 5 أطنان علف، بـ6 آلاف جنيه للطن، فيما تحتاج المزرعة 150 كيلو من العلف يوميا.

من جانب آخر، قال المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، إن الرقابة التموينية يمكنها لعب دور في التصدي لارتفاع الأسعار، عندما تكون السلعة محددة السعر، مضيفا: "أسعار الأسماك يصعب مواجهتها، لأنها تتبع الأسواق الحرة، فلابد من تحرير أسعارها رسميا حتى يمكننا مواجهة ارتفاع أسعارها".

وأكد مصدر بجهاز حماية المستهلك في كفر الشيخ، رفض ذكر اسمه، ورود شكاوى كثيرة من المواطنين بشأن ارتفاع الأسعار في جميع السلع، وليست الأسماك فقط، متابعا: "ليس لدى الجهاز أسعار محددة لتلك السلع ليتابعها من أجل الحد منها، حتى يجبر التجار الالتزام بأسعار معينة".