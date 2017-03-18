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رئيس لجنة انتخابات "الصحفيين" يعلن أعداد أصوات المرشحين الفائزين

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رئيس لجنة انتخابات "الصحفيين" يعلن أعداد أصوات المرشحين الفائزين رئيس لجنة انتخابات "الصحفيين" يعلن أعداد أصوات المرشحين الفائزين

مصراوي Masrawy

انتخابات الصحفيين

القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة خالد ميري، وكيل النقابة الأرقام الدقيقة للأصوات التي حصل عليها المرشحون الفائزون بعضوية مجلس النقابة في انتخابات التجديد النصفي.

وأوضح ميري- في تصرح له اليوم السبت- أن نتائج الفائزين بعضوية المجلس، وفقا لمحاضر الفرز الرسمية التي اعتمدتها اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، بينت حصول جمال عبدالرحيم (الجمهورية) على ١١٨٢ صوتا، وحسين الزناتي "الأهرام" على ١١٦٥ صوتا.

كما حصل محمد خراجة (الأهرام) على ١١٥٢ صوتا. وفِي مقاعد المجلس تحت السن، حصل محمد سعد عبدالحفيظ (الشروق) على ٨٣١ صوتا، عمرو بدر (بوابة يناير) على ٧٧٨ صوتا، وأيمن عبدالمجيد (روزاليوسف) على ٧٦٣ صوتا.

وشارك في انتخابات التجديد النصفي والنقيب ٤٦٣١ ناخبا بما يعادل ما يفرد من نصف الجمعية العمومية المسجلة في جدول المشتغلين والبالغ عددها حوالي ٨٦٠٠ صحفي.

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مصراوي Masrawy

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