حظك اليوم برج الأسد الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الأسد

مهنياً: ترتفع المعنويات وتحرز تقدّماً كبيراً وتكون الظروف مؤاتية لإحداث تغيير في حياتك، قد تتلقى خبراً أو تفرح لانفراج، وتحقق المرتجى

عاطفياً: أمل كبير بعد سلسلة من الخيبات سببها العناد والتسلّط، فكن حذراً في المرات المقبلة لئلا تقع في الخطأ نفسه

صحياً: جدد النشاط الذي يعرفة الآخرون فيك، وبرهن للجميع أنك قادر على استعادته

ابراج مكتوب برج الأسد ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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