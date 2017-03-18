حظك اليوم برج السرطان الأحد 19/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: لا تناقش في مشاريع ترى أنك غير معني بها أو لا تملك القدرة على الدخول فيها كي لا تسبب لنفسك الإحراج

عاطفياً: لا تتصرف بطريقة عشوائية، وفكر في مصلحة الحبيب وفي قضاء المستقبل معاً

صحياً: تناول المعجنات يومياً يسبب السمنة والإصابة بالكولستيرول وغيره

ابراج مكتوب برج السرطان تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا. المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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