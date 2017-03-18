أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

فرنسا : 11 مرشحا للرئاسة تم قبولهم رسميا

Google+ Print
فرنسا : 11 مرشحا للرئاسة تم قبولهم رسميا فرنسا : 11 مرشحا للرئاسة تم قبولهم رسميا

مصراوي Masrawy

الانتخابات الرئاسية بفرنسا

باريس- (أ ش أ): 

أعلن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم السبت، أنه تم قبول رسميا 11 مرشحا لخوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفرنسا في 23 أبريل المقبل.

وقال فابيوس ، في تصريح له اليوم السبت ، إن المرشحين الذين جمعوا ما لا يقل عن 500 توقيع من مسؤولين منتخبين هم : ﻓرانسوا فيون مرشح حزب "الجمهوريون" اليميني، وبنوا هامون مرشح اليسار، وإيمانويل ماكرون مؤسس حركة "إلى الأمام" الوسطية، ونيكولا دوبون - اينيان زعيم حزب "انهضوا فرنسا" اليميني، وجون لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف وحركة "فرنسا العاصية"، وناتالي أرتو مرشحة حركة "نضال العمال"، ومارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية" 

وﻓرانسوا أسيلينو رئيس "الاتحاد الشعبي الجمهوري".

وأشار إلى أن ثلاثة مرشحين آخرين تمكنوا أيضا من جمع عدد التأييدات اللازمة في الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة وهم : فيليب بوتو مرشح "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية"، والنائب البرلماني جون لاسال وجاك شوميناد مؤسس حزب" التضامن والتقدم".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين