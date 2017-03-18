فرنسا : 11 مرشحا للرئاسة تم قبولهم رسميا

باريس- (أ ش أ):

أعلن رئيس المجلس الدستوري الفرنسي، اليوم السبت، أنه تم قبول رسميا 11 مرشحا لخوض الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بفرنسا في 23 أبريل المقبل.

وقال فابيوس ، في تصريح له اليوم السبت ، إن المرشحين الذين جمعوا ما لا يقل عن 500 توقيع من مسؤولين منتخبين هم : ﻓرانسوا فيون مرشح حزب "الجمهوريون" اليميني، وبنوا هامون مرشح اليسار، وإيمانويل ماكرون مؤسس حركة "إلى الأمام" الوسطية، ونيكولا دوبون - اينيان زعيم حزب "انهضوا فرنسا" اليميني، وجون لوك ميلونشون زعيم اليسار المتطرف وحركة "فرنسا العاصية"، وناتالي أرتو مرشحة حركة "نضال العمال"، ومارين لوبن زعيمة حزب اليمين المتطرف "الجبهة الوطنية"

وﻓرانسوا أسيلينو رئيس "الاتحاد الشعبي الجمهوري".

وأشار إلى أن ثلاثة مرشحين آخرين تمكنوا أيضا من جمع عدد التأييدات اللازمة في الساعات الأخيرة قبل انتهاء المهلة المقررة وهم : فيليب بوتو مرشح "الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية"، والنائب البرلماني جون لاسال وجاك شوميناد مؤسس حزب" التضامن والتقدم".