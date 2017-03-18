أردوغان يضع حجر الأساس لأطول جسر معلق في العالم

كتبت- إيمان محمود:

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان صباح اليوم، أن هدفه الأول هو أن يجعل تركيا ضمن الدول العشرة الأقوى اقتصاديا.

وجاء ذلك خلال كلمته بمناسبة الذكرى الـ 102 لمعركة "جناق قلعة" التي انتصر فيها العثمانيون على قوات التحالف في الحرب العالمية الأولى.

وقال أردوغان في خطابه، الذي نقلته قناة تي آر تي التركية، إن شهداء "جناق قلعة" ضحوا بكل ما لديهم لأجل الوطن، لكن آخرين لم يفهموا قيمته وانتقدوهم وهم ذاتهم الذين ينتقدون تركيا اليوم.

ووضع أردوغان وعدد من الوزراء في الحفل حجر الأساس لأطول جسر معلق في العالم الذي يحمل اسمها.

وأشار أردوغان إلى أن جسر "جناق قلعة"، سيربط القارتين الأوروبية والآسيوية. وسينتقلوا منه إلى افتتاح الربع الأول من مطار اسطنبول بسعة 90 مليون مسافر في السنة.

وقال أردوغان إن القرار الذي سيتخذه الشعب التركي عبر الاستفتاء سيكون تاريخيا.

وأضاف الرئيس التركي، أن النظام الحالي في تركيا يخدم الوصايات والانقلابات، مشيرًا إلى انقلاب 15 يوليو الفاشل.

وأكد أردوغان أن الشمس ستشرق من مشرقها مرة أخرى، والشعب التركي سيقول في الـ 16 أبريل نعم من أجل تركيا القوية والمتطورة.

وتابع: "عندما تصل إلي موافقة البرلمان على عقوبة الإعدام سأوافق عليها ولن أهتم بما يقوله جورج أو هانز أنا أهتم فقط بما يقوله الشعب التركي".

ولفت أردوغان إلى الأزمة الهولندية قائلًا "هولندا أغلقت الباب أمام وزير خارجيتنا، وسنقابلهم بذات الأمر لن يدخل مسؤولوها إلى تركيا".

وتمر العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بفترة توتر شديد، فقد غضبت أنقرة من منع بعض الدول الأوروبية عقد لقاءات بحضور مسؤولين أتراك على أراضيها، لشرح التعديلات الدستورية المزمع الاستفتاء عليها منتصف الشهر المقبل.

مضيفًا "عار على هولندا منعها وزيرة الأسرة من دخول قنصليتنا ومهاجمة شرطتها بالكلاب لمواطنينا".

وأوضح أردوغان أن الأتراك الذين يعيشون بالخارج يشكلون أكثر من 3 ملايين مواطن سواء في ألمانيا وبلجيكا وغيرهما، قائلًا "جميعنا لن نركع أمام أي قوة بشرية أبدا".