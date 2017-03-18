وزيرا القوى العاملة والهجرة يبحثان وضع تصور تأميني للمصريين بالخارج

كتبت- نورا ممدوح:

التقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم السبت، بمكتبه بديوان عام الوزارة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعادل أحمد موسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر للتأمين لوضع تصور تأميني للمصريين العاملين بالخارج.

وتم الاتفاق على قيام المختصين بالوزارتين، وشركة مصر للتأمين، بعقد جلسات من نهاية الأسبوع الجاري لوضع الرؤى والإطار والمحددات لهذا التصور.