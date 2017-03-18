الرئاسة: بابا الفاتيكان يزور مصر أواخر أبريل المقبل تلبية لدعوة السيسي

(مصراوي):

يزور البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان، مصر الأسبوع الأخير من شهر أبريل المقبل، تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن برنامج زيارة البابا فرانسيس يتضمن زيارة مشيخة الأزهر للالتقاء بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وزيارة الكاتدرائية المرقسية للالتقاء بالبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكذا زيارة الكنيسة الكاثوليكية.

وذكر السفير علاء يوسف أن مصر تعرب عن ترحيبها بضيفها الكبير، وتؤكد تطلعها لأن تسهم تلك الزيارة الهامة في ترسيخ رسالة السلام وتعزيز روح التسامح والحوار بين كافة البشر من مختلف الأديان، فضلاً عن نبذ خطاب الإرهاب والتعصب وممارساته الآثمة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيسي يكن تقديراً كبيراً لشخص بابا الفاتيكان ومكانته المعنوية والروحية ومواقفه الشجاعة تجاه القضايا الدولية، حيث لمس سيادته هذه القيم النبيلة خلال لقائه مع قداسة بابا الفاتيكان في المقر البابوي في نوفمبر 2014.

كما أكد الرئيس تطلعه للترحيب بالبابا فرانسيس في مصر في الذكرى السبعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر والفاتيكان.