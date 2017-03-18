وزير الإسكان يكلف بسرعة الانتهاء من مشروع الرويسات قبل احتفالات أكتوبر

القاهرة- (أ ش أ):

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مشروع تنفيذ 500 وحدة بمشروع تطوير منطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، بتكاليف 225 مليون جنيه، وذلك فى إطار متابعة الموقف التنفيذي لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالمحافظة.

وذكرت الوزارة- في بيان لها- أن الوزير استمع إلى شرح عن تفاصيل المشروع، الذى يضم أيضاً توصيل المرافق لعدد 600 قطعة أرض، ووجه بالاهتمام بالتصميمات الهندسية التى ستنفذ على هذه الأراضى، وبأن يكون هناك تناسق فى واجهات المبانى، مشددا على ضرورة الاهتمام بالخدمات بوجه عام بالمشروع، وضغط مدة التنفيذ للانتهاء منه مع احتفالات أكتوبر المقبل.

وأوضح وزير الإسكان أنه تم تنفيذ 750 وحدة بمشروع تطوير منطقة الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بلغت 70%.​