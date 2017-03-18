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تأجيل 31 قضية بجنايات نجع حمادي بسبب الإضراب

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تأجيل 31 قضية بجنايات نجع حمادي بسبب الإضراب تأجيل 31 قضية بجنايات نجع حمادي بسبب الإضراب

مصراوي Masrawy

النقابة العامة للمحامين

قنا ـ أبو المعارف الحفناوي:
أجلت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار محمد فهمي، اليوم السبت، 31 قضية، للنظر في أبريل ومايو ويونيو، بسبب إضراب المحامين عن العمل، وامتناعهم عن حضور الجلسات.
وكان محامو الجنايات بمحكمتي جنايات نجع حمادي وقنا، أضربوا اليوم السبت عن العمل، وامتنعوا عن حضور الجلسات، تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، تضامنًا مع المحامين المحبوسين بالمنيا، بينما افترش أهالي المتهمين أرصفة المحاكم، بسبب عدم نظر قضايا أقاربهم.
وقال فتحي صويني، نقيب المحامين بقنا، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن الإضراب اليوم نسبته 100%، بعد امتناع جميع المحامين عن حضور الجلسات، تنفيذًا لقرار النقابة العامة.
وأشار إلى أن الإضراب في المحكمتين، سيكون ليوم واحد فقط، ويبدأ غدًا المحامون حضور الجلسات بشكل طبيعي، حتى ورود قرارات جديدة من النقابة العامة.
يشار إلى صدور حكم ضد 7 محامين من المنيا بالسجن 5 سنوات، بتهمة إهانة القضاة، ما دفع نقابة المحامين لإصدار بالإضراب العام احتجاجا على الحكم.

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مصراوي Masrawy

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