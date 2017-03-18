105 حالة اختناق بسبب الرياح بالمنيا.. والإسعاف: فيروس غريب في الجو

المنيا ــ ريمون الراوي:

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا رفع حالة الاستنفار القصوى بسبب توافد عدد كبير من حالات الاختناق، إثر العواصف الرملية والترابية الشديدة، التي تجتاح المحافظة.

وأكدت مديرية الصحة في بيان صادر عنها إصابة 105 من المواطنين بالاختناق وضيق فى التنفس وارتفاع بدرجات الحرارة، بينهم 57 طالبا بالمدارس بسب استنشاقهم الأتربة.

وقال الدكتور أحمد سيف، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، في تصريحات صحفية:" جرى نقل 105 حالة حتى الأن إلى المستشفيات، أغلبهم بمستشفى المنيا العام، والباقى موزعين على مستشفيات المحافظة العامة والمركزية ومستشفى الصدر، وأغلبهم من طلاب المدارس والموظفين".

وأشار سيف إلى أن سبب الاختناق استنشاق الأتربة جراء العاصفة التى تضرب المحافظة منذ الصباح الباكر، لحملها فيروس غير معروف يؤدى إلى ارتفاع فى درجات الحرارة وضيق فى التنفس، مصحوبا بكحة شديدة، وبعض الرشح الشديد للحالات المصابة وجاري، تلقيهم العلاج.

فيما أكد رمضان عبد الحميد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن أولى الحالات كانت بمركز مطاي شمال المحافظة، وجرى نقل 5 من مدرسة مطاى الثانوية، بينما يجري حصر الباقية الموجودة بالمستشفيات الحكومية بمدن المنيا التسع .

ومن جهتها قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات لتلقى البلاغات بالحالات المصابة بالاختناق، خاصة بين الموظفين وطلاب المدارس، فيما يتم عقد إجتماع عاجل لبحث تداعيات الأزمة.