في أسيوط.. غاب المحامون وحضر القضاة في إضراب الجنايات

أسيوط - أسامة صديق:

شهدت محاكم الجنايات بمحافظة أسيوط، اليوم السبت، تأجيل كافة القضايا، لدخول المحامين في إضراب عام، استجابة لقرار الإضراب العام على مستوى المحاكم الجنائية بالمحافظة، والذي قرره مجلس النقابة العامة بالقاهرة، احتجاجا على الحكم بالسجن لمحامين بالمنيا.

وقال مصطفي أنور شراقة، أمين الصندوق، في تصريح صحفي، إن مجلس نقابة المحامين برئاسة النقيب سامح عاشور، بالاشتراك مع مجالس النقابات الفرعية، أقر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية، لمدة يوم واحد.

وأضاف أن دور النقابات الفرعية هو التأكيد على عدم وجود المحامين داخل قاعات المحكمة، أو في غرفة المداولة، وعدم الاحتكاك مع القضاة أو الموظفين.

وأوضح أمين الصندوق أن المحامين ملتزمون جميعًا بما قرره مجلس النقابة، وسترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار، لتحويله للتأديب ووقفه عن العمل.