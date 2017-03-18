محافظ القليوبية يفرض غرامة 50 ألف جنيه على"4 مكامير فحم"

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

فرض اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم السبت، غرامة 50 ألف جنيه علي 4 مكامير فحم تسدد لكل مكمورة علي حدة بقرية أجهور الكبري التابعة لمدينة طوخ، لمخالفتها قرارات وقف التشغيل والعمل بالمخالفة للقانون، ليصل عدد المكامير التي تم وقفها حتي الان 26 مكمورة أغلقت تماما.

وأضاف المحافظ في بيان صادر عنه:" لاتهاون في هذه القضية وان صحة المواطنين خط احمر لن نسمح بإنتهاكها مهما كانت الأسباب، مشيرًا إلى أن 92 مكمورة تقدمت لوزارة البيئة لتقنين أوضاعها وفق الخطة الجديدة من إجمالي 307 مكمورة".