أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

محافظ القليوبية يفرض غرامة 50 ألف جنيه على"4 مكامير فحم"

Google+ Print
محافظ القليوبية يفرض غرامة 50 ألف جنيه على"4 مكامير فحم" محافظ القليوبية يفرض غرامة 50 ألف جنيه على"4 مكامير فحم"

مصراوي Masrawy

محمود عشماوي محافظ القليوبي

القليوبية – أسامه عبدالرحمن:

فرض اللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، اليوم السبت، غرامة 50 ألف جنيه علي 4 مكامير فحم تسدد لكل مكمورة علي حدة بقرية أجهور الكبري التابعة لمدينة طوخ، لمخالفتها قرارات وقف التشغيل والعمل بالمخالفة للقانون، ليصل عدد المكامير التي تم وقفها حتي الان 26 مكمورة أغلقت تماما.

وأضاف المحافظ في بيان صادر عنه:" لاتهاون في هذه القضية وان صحة المواطنين خط احمر لن نسمح بإنتهاكها مهما كانت الأسباب، مشيرًا إلى أن 92 مكمورة تقدمت لوزارة البيئة لتقنين أوضاعها وفق الخطة الجديدة من إجمالي 307 مكمورة".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين

سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين