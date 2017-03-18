إحالة أحد المحامين للتأديب لمخالفته الإضراب بالسويس

السويس-حسام الدين أحمد:

قرر سعيد حسن، نقيب المحامين في السويس، وقف أحد المحامين عن العمل، وإحالته للجنة تأديب، لعدم التزامه بقرار النقابة العامة للمحامين، بالإضراب عن العمل أمام محاكم الجنايات.

وأوضح محمد صلاح حجاج، وكيل نقابة المحامين في السويس، أن المحامي علي لاشين، خالف قرار النقابة العامة، وحضر قضية منظورة أمام محكمة جنايات السويس، وقرر المستشار رئيس الجلسة، انتدابه للدفاع عن أحد المتهمين، بعد اعتذار الدفاع الموكل معه عن الحضور مع المتهم، التزاما منه بالإضراب.

وقال محمد صلاح لموقع "مصراوي"، إنه كان الأولى بالمحامي ألا يدخل الجلسة من الأساس، أو يعتذر لرئيس الدائرة القضائية، بدلا من مخالفة القرار.

وأخطر صلاح، رئيس الدائرة القضائية، بوقف المحامي عن العمل، وعدم أحقية ترافعه عن أي متهم، فضلا عن إحالته للجنة التأديب للبت في أمره.