تحذير من كارثة طبية بمستشفى فرشوط المركزي

قنا ـ أبو المعارف الحفناوي:

رصد مركز "حماية" لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان، اليوم السبت، نقص اللوازم الطبية، داخل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى فرشوط المركزي بقنا.

وقال بركات الضمراني، مدير المركز، إن المركز رصد معاناة مرضى الغسيل الكلوي، بمستشفى فرشوط المركزي، بعد نفاد اللوازم الطبية الضرورية، لاستمرار العمل بالقسم.

وأشار إلى ندرة بجراكن الغسيل الكلوي والـ"بي كارب" داخل القسم، لافتًا أن القسم يحتاج 400 جركن شهريًا لعلاج 103 مرضى شهريًا بخلاف الطوارئ.

وطالب الضمراني، وزير الصحة ومحافظ قنا، بضرورة سرعة تدبير اللوازم الطبية الضرورية، قبل توقف القسم عن مهامه، ما يعرض حياة المرضى للخطر، وينذر بكارثة إنسانية.