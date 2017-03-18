إيقاف الملاحة النهرية في الأقصر بسبب الطقس السيئ

الأقصر - محمد محروس:

أمر محمد بدر محافظ الأقصر، بإيقاف حركة الملاحة بنهر النيل، نظرا للطقس السيئ وضعف الرؤية، نتيجة للرياح المحملة بالأتربة التي تضرب المحافظة.

وغطت السحب الكثيفة سماء الأقصر، اليوم، فحجبت أشعة الشمس بالكامل وتجددت معها مخاوف الأهالي وأجهزة المحافظة من سقوط أمطار غزيرة.

ولم تؤثر السحب الكثيفة على حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية والملاحة الجوية بمطار الأقصر، حيث تواصل إقلاع وهبوط الطائرات في المواعيد المحددة.