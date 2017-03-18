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إيقاف الملاحة النهرية في الأقصر بسبب الطقس السيئ

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مصراوي Masrawy

إيقاف الملاحة النهرية في الأقصر بسبب الطقس السيئ إيقاف الملاحة النهرية في الأقصر بسبب الطقس

الأقصر - محمد محروس:

أمر محمد بدر محافظ الأقصر، بإيقاف حركة الملاحة بنهر النيل، نظرا للطقس السيئ وضعف الرؤية، نتيجة للرياح المحملة بالأتربة التي تضرب المحافظة.

وغطت السحب الكثيفة سماء الأقصر، اليوم، فحجبت أشعة الشمس بالكامل وتجددت معها مخاوف الأهالي وأجهزة المحافظة من سقوط أمطار غزيرة.

ولم تؤثر السحب الكثيفة على حركة المرور على الطرق السريعة والرئيسية والملاحة الجوية بمطار الأقصر، حيث تواصل إقلاع وهبوط الطائرات في المواعيد المحددة.

إيقاف الملاحة النهرية في الأقصر بسبب الطقس

إيقاف الملاحة النهرية في الأقصر بسبب الطقس

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