تجديد حبس أميني شرطة 45 يومًا في واقعة مقتل "مجدي مكين"

كتب – محمود السعيد:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم السبت، تجديد حبس أميني الشرطة محمد سعيد وعبد الغني منير 45 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهما بواقعة مقتل "مجدي مكين" داخل قسم شرطة الأميرية.

وكانت قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قبل وقت سابق بقبول الاستئناف المقدم من "كريم مجدى" معاون ضبط الأميرية "المتهم الأول في واقعة تعذيب مجدى مكين، علي أمر حبسة 45 يوما، وإخلاء سبيله بكفالة 5000 آلاف جنيه.

ونسبت النيابة برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، رئيس النيابة، 3 اتهامات للمتهمين وهي: "ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملائه، والإضرار العمدي بجهة عملهم (وزارة الداخلية).

وتسلمت النيابة، تقرير الطب الشرعي، الذي أكد تعرض مجدي مكين للتعذيب، وتساند مع أقوال زملاء مجدي مكين في التحقيقات، وأن سبب الوفاة الوقوف على ظهره، ما أحدث له صدمة عصبية في الوصلات العصبية بالنخاع الشوكي، نتج عنه حدوث جلطات في الرئتين، وتسببت في وفاته.

وأنكر المتهمون في التحقيقات، اعتداءهم على مجدي مكين داخل قسم شرطة الأميرية عقب القبض عليه وزميليه.