إحالة ضابط وأمين شرطة للجنايات بتهمة تهريب مسجون من قسم الوايلي

كتب – محمود السعيد:

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية برئاسة المستشار هيثم أبو ضيف، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتله، المحامي العام الأول للنيابات، السبت، إحالة ضابط من قوة قسم البساتين وأمين شرطة للجنايات لاتهامهما بتهريب متهم أثناء عرضه على محكمة العباسية.

ووجهت النيابة للمتهمين تهمتي تهريب متهم، والإضرار العمدي بجهة العمل "وزارة الداخلية".

وأشارت تحقيقات النيابة إلى هروب رجل أعمال، متهم على ذمة قضية تزوير، أثناء عرضه على محكمة شمال القاهرة بالعباسية.

وأوضح أمين الشرطة المتهم في تحقيقات النيابة، إن الضابط المتهم تربطه صلة قرابة بالمتهم، وكان دائم التواصل معه أثناء حبسه في القسم، وأضاف أن الضابط هو المسئول عن هروبه، وأنكر اشتراكه في الواقعة.