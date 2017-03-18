"النيابة" تكشف خلو مستشفى بمغاغة من أي معدات.. "الخفافيش تُعشش بدل المرضى"

كتب- عمرو علي:

أمر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بمعاينة مستشفى قروي برطباط الجديدة التابعة للإدارة الصحية بمغاغة.

وكلف المستشار حمادة صايم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، مدير نيابة مغاغة المستشار عبد الحليم حسن الوكيل العام الأول، بالانتقال الفوري لمعاينة المستشفى على الطبيعة والوقف على المخالفات الكائنة بها.

وأسفرت المعاينة لمقر المستشفى القروي ببرطباط عن سوء حالة المستشفى من ناحية النظافة، حيث أن المستشفى خاوية على عروشها ولا يوجد بها مهمات للعمل، كما أنها ممتلئة بالأتربة وفضلات الطيور، وبها العديد من الخفافيش ويحيط بها الحشائش من الخلف.

كما كشفت معاينة النيابة عن سوء الأعمال الكهربائية المنفذة على الطبيعة؛ حيث وجد بعض الأعمال التي تم تنفيذها بالمخالفة للأصول الفنية وكذا سوء التوصيلات الكهربائية والاسلاك والكابلات والمفاتيح والكشافات، وتلف الكثير من اللمبات الكهربائية والقواطع الأتوماتيكية

بالإضافة الى رداءة المفاتيح الرئيسة والفرعية ووجود الكثير من القواطع الاتوماتيكية بلوحات المفاتيح بدون أسلاك كهربية وبدون حاجة إليها لعدم توصيلها، وكذلك وجود لوحة مفاتيح مركبة بدون الحاجة إليها وغير محملة على كابلات المستشفى، علاوة على أن جميع القواطع والمفاتيح والاسلاك التي تم تركيبها بالمستشفى هي من النوعيات الرديئة .

كما وجد بعض البواطات الكهربائية مركبة بالحوائط دون وجود أسلاك، فضلاً عن وجود تلاعب بالكابلات والوصلات الموصلة في البرايز الكهربائية، حيث تبين اختلاف قطر السلك الموصل بالبريزة عن السلك المار بالمواسير الموصلة بالبرايز لإيهام من يقوم بالاستلام بأن ما تم تركيبه من أسلاك ذو قدرة وجهد أعلى حسب المقايسة

في حين أن ما تم تركيبه داخل المواسير أسلاك ضعيفة وتقل بكثير عن قطع الاسلاك الموصلة ظاهريا بالبرايز قدرة 3فاز.

ورفض اعضاء اللجنة توصيل التيار الكهربائي للمستشفى لتجربة ما تم تنفيذه بها من أعمال، وذلك كون ما تم تنفيذه بالمخالفة للأصول الفنية ومرور العديد من الكابلات المغذية للوح المفاتيح أسفل ارضيات السيراميك المركب بالمستشفى وخوفا من انفجار المستشفى وتعرض اللجنة للخطر.