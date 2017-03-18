النني احتياطيًا أمام وست بروميتش

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أعلن الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني لنادي أرسنال، التشكيلة الرسمية لفريقه في مواجهة نادي وست بروميتش ألبيون، التي ستقام اليوم السبت، في تمام الساعة الـ 2.30 عصرًا، بملعب "ذا هاوثورنس"، ضمن مباريات المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاءت التشكيلة كالآتي:

حراسة المرمى: تشيك.

خط الدفاع: بيليرين - موستفاي - كوسيلني - مونريال.

خط الوسط: رامسي - تشاكا - والكوت - شامبرلين - أليكسيس سانشيز

خط الهجوم: ويلباك.

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فيما جاءت دكة البدلاء كالآتي:- أوسبينا - ميرتساكر - جابريل - كوكولين - النني - آيوبي - جيرو.

كما أعلن توني بوليس، المدير الفني لوست بروميتش عن تشكيلة فريقه، وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: فوستر.

خط الدفاع: داوسون - ماكاولي - ايفانز - نيوم.

خط الوسط: ليفرمور - فليتشر - برانت - الشاذلي - ماكلين.

خط الهجوم: روندون.