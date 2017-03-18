سباليتي يحدد مستقبله مع روما في لقاء مع رئيس النادي قريبا

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أفادت تقارير صحفية إيطالية أن فريق روما سيحسم قرار رحيل مدربه لوتشيانو سباليتي خلال الأيام القادمة، بعد الاجتماع الذي سيعقده مع رئيس النادي جيمس بالوتا، حسبما أفاد المدرب الإيطالي.

وغادر روما منافسات الدوري الأوروبي بعدما خسر أمام ليون الفرنسي 5-4 مجموع مباراتي الذهاب والإياب من دور الـ16.

وقال سباليتي، في حديث تلفزيوني لبرنامج إيطالي نقلته صحيفة "توتو سبورت": "خلال الأيام القادمة سأتحدث مع بالوتا (رئيس النادي)، لأنه لم يكن بحالة جيدة بعد مباراتنا أمام ليون والتجديد يعتمد بنسبة كبيرة على النتائج".

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وأضاف سباليتي: "أنا جلبت الحظ السيء لهؤلاء الذين يجلسون أمامي في المؤتمر الصحفي، هم مثل مصاصي الدماء، الذين عليهم تحليل حالتي كل يوم".

ويحتل روما وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بفارق 8 نقاط عن المتصدر يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن عقد سباليتي مع ذئاب العاصمة ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ولم يعلن النادي أو المدرب إمكانية استمراره أو رحيله حتى الآن.