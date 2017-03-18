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نجم أرسنال السابق: جمهور الجانرز لن يرضى بكأس الاتحاد

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نجم أرسنال السابق: جمهور الجانرز لن يرضى بكأس الاتحاد نجم أرسنال السابق: جمهور الجانرز لن يرضى بكأس الاتحاد

التحرير

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قال البرازيلي جيلبرتو سيلفا، لاعب خط وسط فريق أرسنال الإنجليزي السابق، إن جمهور الجانرز لن يرضى بفوز الفريق بكأس الاتحاد الإنجليزي فقط، وذلك حسب تصريحاته لصحيفة "ميرور" البريطانية، اليوم السبت.

أضاف لاعب خط وسط فريق أرسنال: "الجمهور لن يرضى بفوزهم بكأس الاتحاد، الناس ستقول وقتها إنهم لم يفزوا بالبريميرليج، وإن فازوا به سيقولون إنهم لم يحققوا دوري أبطال أوروبا، على اللاعب أن يفهم وجود الضغط في كل وقت، فعند الفوز يتوقع منك الجمهور والصحافة ما هو أكثر".

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وتطرق جيلبرتو سيلفا، للحديث عن هجوم الجمهور والإعلام على الفرنسي أرسين فينجر، المدير الفني للفريق، مشددًا على اللاعبين - ضرورة تقديم الدعم لفينجر، خاصة أنها الطريقة الوحيدة للتعامل مع الضغوط والخروج من هذه المرحلة، لأنه لا يوجد أحد بمفرده في هذا الوضع.

تابع سيلفا: "هذا الوضع لم يخلق من تلقاء نفسه، واللاعبون لم يتسببوا في ذلك بمفردهم، الجميع جزء من ذلك، يجب أن يتحد الجميع، الأمر لا يتعلق بلعب المباريات فقط، لكن عندما يتكلمون عن المدرب، يجب أن يفهموا أهمية هذا الرجل لهم على أرضية الملعب وخارجه وفي النادي".

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التحرير

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