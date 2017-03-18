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إنيستا يرفض اللعب بالدوري الصيني من أجل برشلونة

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إنيستا يرفض اللعب بالدوري الصيني من أجل برشلونة إنيستا يرفض اللعب بالدوري الصيني من أجل برشلونة

التحرير

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رفض أندريس إنييستا، لاعب خط وسط نادي برشلونة الإسباني، عرض صيني من أجل الرحيل عن ملعب كامب نو، خلال الأيام القليلة المقبلة.

أشارت تقارير صحفية إسبانية - إلى أن "إنييستا" تلقى عرضين من أندية صينية من أجل الانتقال إلى الدوري الصيني، بعد نهاية عقده مع البرسا.

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وذكرت التقارير، أن أحد هذين العرضين كان يقتضي بحصول لاعب خط الوسط الدولي الإسباني على راتب سنوي يُقدَّر بـ35 مليون يورو خالية من الضرائب، وهو عرض كبير للغاية، لكن كابتن برشلونة رفض هذا العرض الضخم، مُعبّرًا عن عشقه الكبير للفريق الكاتالوني الذي قضى به مسيرته الكروية حتى الآن مُنذ تواجده في مدرسة لا ماسيا وانضمامه إلى الفريق الأول وحتى الآن.

الجدير بالذكر أن إنييستا أعلن تأجيل تجديد تعاقده مع برشلونة حين الانتهاء من بطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك.

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التحرير

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