مانشستر سيتي يرصد 30 مليون إسترليني لضم روديجير مدافع روما

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كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجير من صفوف روما مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك في سعي المدرب الإسباني لتقوية خط دفاعه الهش الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي مانشستر سيتي أرسل كشافين لمتابعة روديجير في جميع مبارياته الأخيرة مع روما، حيث يرغب النادي الإنجليزي في الجلوس مع وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الأسبوع المقبل تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق الإنجليزي.

وحاول تشيلسي التعاقد مع المدافع الألماني الموسم الماضي وكان البلوز قريبين للغاية من إتمام التعاقد قبل تعرض روديجير لإصابة أنهت الصفقة، ليدخل السيتي على خط المفاوضات هذا الموسم بالنظر إلى أن روديجير يعتبر الشريك المثالي لجون ستونز في دفاع مانشستر مستقبلًا.

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ويمتلك روديجير القدرة على اللعب كقلب دفاع وكظهير أيمن وهو ما يمنحه ميزة عن جوارديولا الذي يفضل الاعتماد على لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز.

وأشارت "ذا صن" أن جوارديولا يعلم روديجير جيدا منذ أن كان مدربا في بايرن ميونيخ في الوقت الذي كان يلعب فيه روديجير رفقة شتوتجارت قبل إنتقاله إلى روما مقابل 8 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن روديجير خاض 11 مباراة دولية مع المنتخب الألماني وانضم لقائمة الماكينات التي تستعد لمواجهة إنجلترا وديا يوم الأربعاء المقبل في دورتموند.