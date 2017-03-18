أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مانشستر سيتي يرصد 30 مليون إسترليني لضم روديجير مدافع روما

Google+ Print
مانشستر سيتي يرصد 30 مليون إسترليني لضم روديجير مدافع روما مانشستر سيتي يرصد 30 مليون إسترليني لضم روديجير مدافع روما

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن رغبة مانشستر سيتي في التعاقد مع المدافع الألماني أنطونيو روديجير من صفوف روما مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وذلك في سعي المدرب الإسباني لتقوية خط دفاعه الهش الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن نادي مانشستر سيتي أرسل كشافين لمتابعة روديجير في جميع مبارياته الأخيرة مع روما، حيث يرغب النادي الإنجليزي في الجلوس مع وكيل أعمال اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا الأسبوع المقبل تمهيدًا لضمه لصفوف الفريق الإنجليزي.

وحاول تشيلسي التعاقد مع المدافع الألماني الموسم الماضي وكان البلوز قريبين للغاية من إتمام التعاقد قبل تعرض روديجير لإصابة أنهت الصفقة، ليدخل السيتي على خط المفاوضات هذا الموسم بالنظر إلى أن روديجير يعتبر الشريك المثالي لجون ستونز في دفاع مانشستر مستقبلًا.

شاهد أيضا

ويمتلك روديجير القدرة على اللعب كقلب دفاع وكظهير أيمن وهو ما يمنحه ميزة عن جوارديولا الذي يفضل الاعتماد على لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز.

وأشارت "ذا صن" أن جوارديولا يعلم روديجير جيدا منذ أن كان مدربا في بايرن ميونيخ في الوقت الذي كان يلعب فيه روديجير رفقة شتوتجارت قبل إنتقاله إلى روما مقابل 8 مليون جنيه إسترليني.

الجدير بالذكر أن روديجير خاض 11 مباراة دولية مع الألماني وانضم لقائمة الماكينات التي تستعد لمواجهة إنجلترا وديا يوم الأربعاء المقبل في دورتموند.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

مصدر بجهاز المنتخب: أخطاء «جنش» قد تبعده عن معسكر الفراعنة

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

الأرجنتين تطيح بمدرب المنتخب

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق