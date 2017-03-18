خليفة هنري.. نجم صاعد في سماء الدوريات الأوروبية

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قدم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، موسمًا خياليًا برفقة موناكو، مما جعله من أبرز اللاعبين الصاعدين بقوة في الدوريات الأوروبية ومحط أنظار كبرى الأندية، فاللاعب البالغ من العمر 18 عامًا والملقب بخليفة تيري هنري، يتصدر مع موناكو الدوري الفرنسي ونجح في التأهل مع فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وحظي باستدعائه الأول لصفوف منتخب الديوك.

ونجح مبابي الذي بلغ عامه الـ18 في شهر ديسمبر الماضي في تسجيل 17 هدفًا في 31 مباراة خاضها في جميع المسابقات هذا الموسم، وصنع 10 أهداف أخرى ليصبح معدل مساهمته في تسيل الأهداف، هدف كل 58,6 دقيقة، ويجد طريق الشباك كل 93 دقيقة.

وأوضحت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن أرقام مبابي مبهرة للغاية بالمقارنة مع أرقام أفضل لاعب في العالم على سبيل كريستيانو رونالدو رفقة مانشستر يونايتد في موسم 2003- 2004، عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، حيث خاض حينها 39 مباراة في جميع المسابقات وسجل 6 أهداف وصنع 7 آخرين، وبلغ معدل تهديفه هدف في كل 379 دقيقة ولم يسجل في دوري أبطال أوروبا واعتبر حينها بتلك الأرقام موهبة واعدة للغاية.

وعلى الجانب الآخر نجد أن ليونيل ميسي في موسم 2004- 2005 عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا لعب 26 مباراة مع برشلونة وسجل 9 أهداف وصنع 8، ليبلغ معدله التهديفي هدف في كل 167 دقيقة، وسجل هدف وحيد في دوري أبطال أوروبا في شباك باناثونيكوس، ليتعرض بعدها لإصابة في شهر ديسمبر أبعدته عن باقي مباريات الموسم.

وفي تلك الفترة بدأ كل من ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدة مسيرتهم كأجنحة رفقة ناديي برشلونة ومانشسر يونايتد على الترتيب وهو نفس حال مبابي الذي يلعب في الجناح ولكنه يميل في الكثير من الأحيان للدخول كمهاجم صريح، وبالنظر إلى المهاجمين، نجد أن سواريز في عمر الـ18 كان يتواجد في أوروجواي مع نادي ناسيونال وسجل 12 هدفًا في 34 مباراة وبعد انتقاله في الموسم التالي إلى جرونينجين الهولندي بلغ معدله التهديفي هدف في كل 202 دقيقة.

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وبالنظر إلى إسبانيا فعندما أن سيرجيو أجويرو كان لاعبا في أتلتيكو مدريد سجل 6 أهداف فقط في 38 مباراة، بينما بلغ أن توريس معدله التهديفي هدف كل 181 دقيقة مع أتلتيكو مدريد عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، وبالنظر إلى تيري هنري الذي يوصف مبابي بأنه خليفته نجد أنه سجل 3 أهداف فقط في موسم 1995- 1996 ولكنه لعب حينها 624 دقيقة فقط في جميع المسابقات.

أما رفيق هنري المهاجم الفرنسي الأخر ديفيد تريزيجيه، لم يلعب سوى 34 دقيقة فقط مع موناكو عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا، ولم يظهر للمشهد بقوة إلا عندما بلغ عامه الـ20 وحينها سجل 18 هدفًا في 27 مباراة وبلغ معدله التهديفي هدف في كل 101 دقيقة أي أكثر من مبابي بـ8 دقائق.

وأخيرًا بالنظر إلى أرقام نيمار، سجل اللاعب البرازيلي مع سانتوس 19 هدفًا وصنع 8 أهداف في 34 مباراة ليصبح بعدها من أفضل اللاعبين في الوقت الحالي على الرغم من أن معدله التهديفي هدف في كل 158 دقيقة.

وبالنظر إلى أرقام كل النجوم السابق ذكرهم، نجد أن إحصائيات مبابي تعد مبهرة، خاصة أنه لا يزال يملك الكثير من الوقت في الملاعب ويخوض موسمه الأول بشكل كامل، وسيرتفع سقف التطلعات معه ليصبح أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية في المستقبل.