طوبيا: زيارة وزيري الدفاع والدخلية للعريش رسالة طمأنينة للعالم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال ماجد طوبيا، عضو مجلس النواب ولجنة الإدارة المحلية، إن الزيارة التي قام بها وزير الدفاع، الفريق صدقي صبحي، ووزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، لسيناء ومدينة العريش، مساء أمس الجمعة، لها أهمية ودلالة كبيرة، مؤكدًا أنها جاءت في توقيت حساس.

أضاف طوبيا، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الزيارة حملت رساله للداخل والخارج أن مصر آمنة وأن الضجة حول تحكم الإرهابيين في سيناء ليست أكثر من أوهام يرددها البعض لأهداف خبيثة، أمّا الحقيقة فالإرهابيين في سيناء مجرد شرذمة حقيرة من عناصر مأجورة تضرب وتختفي، لكن يد الجيش قادرة كما أن عناصر الشرطة يقظة وقادرة على فرض الأمن.

شاهد أيضا

شدد طوبيا - على تقديره الشديد لهذه الزيارة وتجول الوزيرين سيرًا على الأقدام في العريش، ليؤكدا للعالم أن سيناء آمنة وأن الدولة ستحسم الحرب على الإرهاب خلال الفترة القليلة المقبلة.