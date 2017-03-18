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نقيب المحامين بالقليوبية: ملتزمون بالإضراب

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نقيب المحامين بالقليوبية: ملتزمون بالإضراب نقيب المحامين بالقليوبية: ملتزمون بالإضراب

التحرير

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كتب - علاء النجار وسميرة حسن

قال مجدي المهدي، نقيب المحامين بالقليوبية، إن كافة المحامين ملتزمون بالإضراب عن حضور جلسات القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات تنفيذا لقرار النقابة العامة.

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كانت النقابة العامة للمحامين، قد قررت الأحد الماضي الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر الجنايات؛ احتجاجا علي حبس 9 محامين بالمنيا بتهمة إهانة القضاء.

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وأضاف "المهدي"، أنه يتم حضور كافة الجلسات المستأنف والجنح، لافتا بأن النقابة لم تسجل أية انتهاكات للإضراب حتى الآن.

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في سياق متصل، أكد ياسر أبو هندية، نقيب المحامين دمياط، التزام الجميع بتنفيذ قرار النقابة العامة، مشددا على أن القرار تم تطبيقه بنسبة 100%.

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التحرير

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