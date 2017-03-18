نقيب المحامين بالقليوبية: ملتزمون بالإضراب

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كتب - علاء النجار وسميرة حسن

قال مجدي المهدي، نقيب المحامين بالقليوبية، إن كافة المحامين ملتزمون بالإضراب عن حضور جلسات القضايا التي تنظرها محكمة الجنايات تنفيذا لقرار النقابة العامة.

كانت النقابة العامة للمحامين، قد قررت الأحد الماضي الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر الجنايات؛ احتجاجا علي حبس 9 محامين بالمنيا بتهمة إهانة القضاء.

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وأضاف "المهدي"، أنه يتم حضور كافة الجلسات المستأنف والجنح، لافتا بأن النقابة لم تسجل أية انتهاكات للإضراب حتى الآن.

في سياق متصل، أكد ياسر أبو هندية، نقيب المحامين دمياط، التزام الجميع بتنفيذ قرار النقابة العامة، مشددا على أن القرار تم تطبيقه بنسبة 100%.