مدبولي: مهلة 6 أشهر للانتهاء من أعمال ترفيق منطقة الرويسات بشرم الشيخ

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أمهل الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مدة ستة أشهر فقط للانتهاء من مشروع أعمال ترفيق 600 قطعة والمرافق الخارجية لـ500 وحدة سكنية بمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، مشيرًا إلى أنَّه لابد من حل أزمة هذه المنطقة في أسرع وقت للقضاء على مشكلة العشوائيات بها.

جاء ذلك خلال تفقُّده اليوم السبت، أعمال الترفيق بمنطقة الرويسات، يرافقه المحافظ اللواء خالد فودة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكَّد المحافظ فودة أنَّ تكلفة هذا المشروع تقدر بنحو 43 مليون جنيه وتصل قيمة المرافق الداخلية بما يقدر بـ15 مليون جنيه بإجمالي 53 مليون جنيه بتمويل صندوق تطوير العشوائيات وإشراف منطقة تعمير جنوب سيناء وتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

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والمشروع عبارة عن إنشاء البنية التحتية من "مياه، صرف صحي، كهرباء، طرق" لـ 600 قطعة وربطهم على الشبكات العمومية وزيادة القدرات للمرافق الخارجية لعدد 500 وحدة بإجمالي 31 عمارة.