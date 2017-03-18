أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

أبو حامد: دعوة رسمية لـ«الطيب» لأخذ رأيه في تعديل قانون الأزهر

Google+ Print
أبو حامد: دعوة رسمية لـ«الطيب» لأخذ رأيه في تعديل قانون الأزهر أبو حامد: دعوة رسمية لـ«الطيب» لأخذ رأيه في تعديل قانون الأزهر

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، عضو ائتلاف «دعم »، إنه سيعرض مشروع قانون لتعديل قانون تنظيم الأزهر رقم 103 لسنة 1961، والذي يسعى لوضع مجموعة من الضوابط، تحكم تشكيل هيئات الأزهر، بهدف حوكمة اختيار أعضائها وتنظيم عملها، وتحديد اختصاصات واضحة لكل هيئة منها على المكتب السياسي لائتلاف "دعم مصر" خلال الأسبوع المقبل قبل التقدم به للبرلمان، مستدركًا: "نحن كيان مؤسسي وسيتم شرح القانون لأعضاء الائتلاف".

أضاف أبو حامد، لـ"التحرير"، أنه عقد جِلسات بشكل فردي مع علماء دين لاستطلاع رؤيتهم في التعديلات الجديدة على قانون الأزهر، مؤكدًا أنه حال وجود القانون رسميًا بمجلس النواب، سيوجه دعوة رسمية لشيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، للحضور؛ لأخذ رأيه في القانون، بجانب دعوة دار الافتاء ومجمع البحوث والأوقاف وجامعة الأزهر؛ لاستطلاع رأيهم من خلال جلسات استماع حول القانون داخل البرلمان.

شاهد أيضا

تابع أبو حامد: "الهدف من القانون ليس كما يردد البعض الرد على موقف الأزهر الرافض لفكرة توثيق الطلاق الشفوي.. الأزهر أكبر من تلك القضايا وشخصنة الأمر مرفوضة، والأزهر أكبر من أي شخص، والإمام الأكبر الدكتور الطيب فوق رأسي، ومعاذ الله أن يكون هدفي ذلك ومن العبث ومن الظلم الاعتقاد ذلك، وجاء ذلك بعد تصريحات من بعض النواب أنه الهدف من القانون الانتقام من الأزهر بسبب مواقفه".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر