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صور| محامو الإسكندرية يضربون عن العمل تضامنا مع زملائهم بالمنيا

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صور| محامو الإسكندرية يضربون عن العمل تضامنا مع زملائهم بالمنيا صور| محامو الإسكندرية يضربون عن العمل تضامنا مع زملائهم بالمنيا

التحرير

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أضرب المئات من أعضاء النقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، اليوم السبت، عن العمل بجميع دوائر محكمة جنايات.

كانت النقابة العامة للمحامين برئاسة سامح عاشور، قد قررت الأحد الماضي الامتناع عن الحضور أمام جميع دوائر الجنايات؛ احتجاجا علي حبس 9 محامين بالمنيا بتهمة إهانة القضاء.

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بدوره، قال المحامي طه حجازي، إنه تم إخطار جميع دوائر محكمة جنايات الإسكندرية بالإضراب، لافتا إلى وجود استجابة كبيرة للقرار.

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وناشد "حجازي"، الرئيس عبد الفتاح بسرعة التدخل للإفراج عن المحامين التسعة، مشيرا إلى أن محاميي الإسكندرية نظموا وقفة احتجاجية صامتة الأسبوع الماضي قائلا "المحامين الصادر بحقهم حكم بالسجن كانوا يقومون بعملهم، ويعملون بمهنة تحفظ حقوق الجميع".

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ووصف منظم الإضراب الحكم الصادر ضد زملائه بالمنيا بـ "القاسي"، رافضا ما أسماه بمحاولات البعض لاستغلال أزمة المحامين لدمجها ضمن أزمات سياسية أو تصفية حسابات خاصة سواء مع النقيب العام أو أي جهة.

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التحرير

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