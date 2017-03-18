أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السجيني: ناقشنا 4 مشروعات قوانين للمحليات

Google+ Print
السجيني: ناقشنا 4 مشروعات قوانين للمحليات السجيني: ناقشنا 4 مشروعات قوانين للمحليات

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

​قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من قانون المحليات الجديد وجرى تسليمه إلى هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من اللجنة قابل للتعديل حتى اليوم الأخير من مناقشته في البرلمان.

أوضح السجيني، خلال ورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن مستقبل الإدارة المحلية في ، اليوم السبت، أن اللجنة استعرضت 4 مشروعات قوانين قدمت إليها، بواقع 3 من النواب، وواحد من ، لافتًا إلى أنه في نهاية الأمر جرى الاستقرار على مشروع واحد، حيث تم تعديل أغلب مواده البالغة 158 مادة.

شاهد أيضا

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر