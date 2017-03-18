السجيني: ناقشنا 4 مشروعات قوانين للمحليات

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​قال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه تم الانتهاء من قانون المحليات الجديد وجرى تسليمه إلى هيئة مكتب البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس، مؤكدًا أن مشروع القانون المقدم من اللجنة قابل للتعديل حتى اليوم الأخير من مناقشته في البرلمان.

أوضح السجيني، خلال ورشة عمل مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عن مستقبل الإدارة المحلية في مصر، اليوم السبت، أن اللجنة استعرضت 4 مشروعات قوانين قدمت إليها، بواقع 3 من النواب، وواحد من الحكومة، لافتًا إلى أنه في نهاية الأمر جرى الاستقرار على مشروع واحد، حيث تم تعديل أغلب مواده البالغة 158 مادة.