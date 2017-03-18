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أبو جاد: إقبال الأتراك على الاستثمار بمصر يؤكد رفضهم سياسات أردوغان

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أبو جاد: إقبال الأتراك على الاستثمار بمصر يؤكد رفضهم سياسات أردوغان أبو جاد: إقبال الأتراك على الاستثمار بمصر يؤكد رفضهم سياسات أردوغان

التحرير

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‏‫أشاد حسين أبو جاد، عضو مجلس النواب، بإقبال رجال الأعمال والاستثمار الأتراك على الاستثمار في وضخ استثمارات جديدة، وكذلك إقامة مشروعات داخل مصر.

قال أبو جاد، خلال طلب إحاطة - موجّه للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء: "ما هو موقف من مثل هذه المواقف المشرفة لرجال الأعمال الأتراك.. كما أن تأكيد مجلس الأعمال المصري التركي على التعاون المصري التركي المشترك في مجال إقامة المشروعات الاستثمارية والتبادل الاقتصادي والتجاري بينهم دليل واضح على العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين".

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أكد أبو جاد، أن هذه الخطوة الجريئة من رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك، تأتي تأكيدًا لرفضهم السياسات المرفوضة والخاطئة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان تجاه مصر - والتي أساء فيها للشعبين المصري والتركي، معتبرًا هذه الخطوه بمثابة صفعة على وجه «أردوغان» الذي يجب أن يتراجع عن أفعاله وممارساته الخاطئة تجاه مصر.

 

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التحرير

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