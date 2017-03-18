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الشناوي يمثل أمام مسؤولي الزمالك ليؤكد عدم تمارضه

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الشناوي يمثل أمام مسؤولي الزمالك ليؤكد عدم تمارضه الشناوي يمثل أمام مسؤولي الزمالك ليؤكد عدم تمارضه

التحرير

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يمثل أحمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام مسؤولي القلعة البيضاء، اليوم السبت، بسبب أزمته الأخيرة وعدم سفره مع البعثة إلى نيجيريا لخوض مباراة رينجرز النيجيري غدًا الأحد، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المتوقع أن يعرض الأشعة التي تثبت إصابته فى العضلة الضامة والتى تعرض لها قبل السفر مباشرة وأنه لا يتمارض.

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وكان مرتضى منصور، رئيس الزمالك قد شن هجومًا حادًا على اللاعب واتهمه بالهروب والتمارض، إلا أن الحارس خرج وأكد أن الأزمة إنتهت ورئيس النادي تفهم الأمور.

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التحرير

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