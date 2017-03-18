محامو السويس يمتنعون عن دخول جلسات الجنايات

السويس - حسام الدين أحمد:

امتنع محامو السويس عن دخول جلسات محكمة الجنايات، اليوم، تنفيذا لقرار الجمعية العمومية لنقابة المحامين، بالإضراب الشامل، احتجاجا على حبس محامين مطاي بالمنيا.

وقال محمد صلاح حجاج، وكيل نقابة المحامين في السويس، إن المحامين التزموا بقرار النقابة العامة، وامتنعوا عن دخول جلسات الجنايات فقط، موضحا لـ"مصراوي" أنه حضر جلسات الدوائر الأربعة وطلب تأجيل القضايا، وسجل ذلك في محضر الجلسات، بعد توضيح التزامهم بقرار النقابة العامة.

وأكد سعيد حسن، نقيب المحامين في السويس، إحالة المحامين المخالفين لقرار الجمعية العمومية، لمجلس تأديب.

كان مجلس نقابة المحامين، قد قرر الخميس الماضي، إضراب جموع المحامين في محافظات مصر عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات، بسبب حبس 7 محامين 5 سنوات أمام جنايات مطاي المنيا بتهمة إهانة القضاء.