محامو بورسعيد يستجيبون لقرار النقابة العامة بالإضراب

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال أحمد عبدالنعيم، نقيب المحامين بمحافظة بورسعيد، اليوم السبت، إن المحامين بالمحافظة تضامنوا مع زملائهم المحبوسين بمحافظة المنيا، من خلال الإضراب عن حضور الجلسات أمام محكمة الجنايات، وتسجيل إضرابهم في محاضر الجلسات.

وأكد عبدالنعيم، في تصريح لـ"مصراوي"، استئناف العمل بشكل طبيعي، بداية من غد الأحد، وحضور المحامين أمام دائرة الجنايات بشكل طبيعي، موضحًا أن الإضراب ليوم واحد فقط.

وأشار إلى تأجيل جلسة المتهمين في قضية "متظاهري حسام حسن"، بسبب إضراب المحامين، إلى جانب إخلاء سبيل جميع المتهمين.

كانت محكمة جنايات المنيا، قد قضت بحبس عدد من المحامين لمدة 5 سنوات، بتهمة إهانة القضاة، ما أدى لإعلان النقابة العامة، الإضراب بمحافظات مصر كافة.