تعاون بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لإقامة "شوادر رمضان"

كتبت- ندى الخولي:

أكد محافظ القاهرة، المهندس عاطف عبد الحميد- خلال اجتماعه مع عدد من أعضاء الغرفة التجارية- أهمية دور الغرفة وتكاتفها مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من واقع قيامها بمسئوليتها الاجتماعية تجاه المواطنين والعمل على توفير السلع وضبط الأسعار بالأسواق.

وقال المحافظ"، السبت، إنه تم الاتفاق مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة على إقامة من 6 إلى 8 شوادر بأحياء القاهرة المختلفة الأكثر احتياجا لعرض السلع الغذائية واحتياجات شهر رمضان المعظم بأسعار مناسبة من خلال التعامل مباشرة مع المستوردين لعرض منتجاتهم بهامش ربح بسيط ما يسهم في تخفيض أسعارها نظرًا لعدم انتقالها من تاجر جملة إلى تاجر تجزئة وخلافه، الأمر الذي يؤدي إلى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن البسيط".

وأضاف المحافظ: "ستختار المحافظة المواقع المناسبة لإقامة المعارض ومراجعتها، بما يتفق مع عدم التأثير في الحركة المرورية وتوافر مصادر المياه والكهرباء والصرف الصحي وتطبيق اشتراطات الحماية المدنية والبيئية، وإقامتها قبل حلول شهر رمضان الكريم بفترة مناسبة".