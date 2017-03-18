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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي الأسبق لـ 23 مارس

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تأجيل محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي الأسبق لـ 23 مارس تأجيل محاكمة المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي الأسبق لـ 23 مارس

مصراوي Masrawy

محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز

كتب- محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات الجيزة، السبت، تأجيل محاكمة 13 متهمًا بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، وسرقة سيارته منتصف شهر فبراير من العام 2013، لجلسة 23 مارس الجاري.

وجاء قرار التأجيل لحضور الشاهد الثاني محمد علي، ورئيس المباحث محرر الواقعة أحمد إبراهيم الدسوقي.

صدر القرار برئاسة المستشار عادل على أبو المال، وعضوية كل من المستشار حاتم عزت، والمستشار خالد عمار.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين تهم القتل العمد المقترنة بالسرقة والبلطجة والسرقة بالإكراه وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.

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