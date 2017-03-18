''الأموال العامة'' تداهم المطابع ومكاتب الكمبيوتر غير المُرخصة بالطالبية

كتب - محمد شعبان:

شنَّ ضباط مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، اليوم السبت، برئاسة اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية للقطاع، حملة مُكبرة استهدفت المرور على المطابع ومكاتب الكمبيوتر بالطالبية.

وأسفرت الحملة بقيادة العميد ضياء فاروق، مدير مكافحة جرائم الأموال العامة بالجيزة، عن ضبط 5 مطابع ومكاتب كمبيوتر بدون ترخيص.

تحررت المحاضر اللازمة حيال المُخالفين، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.