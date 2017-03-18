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المعاهد الأزهرية: لا توجد نية لإلغاء "بوكليت الثانوية"

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المعاهد الأزهرية: لا توجد نية لإلغاء "بوكليت الثانوية" المعاهد الأزهرية: لا توجد نية لإلغاء "بوكليت الثانوية"

مصراوي Masrawy

محمد أبوزيد الأمير رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

كتب- محمود مصطفى:

نفى الدكتور محمد أبوزيد الأمير، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وجود أي نية لإلغاء الامتحانات بنظام "بوكليت"، المقرر تطبيقه على طلاب الشهادة الثانوية هذا العام.

وقال الأمير- في تصريح لمصراوى، السبت- إن قطاع المعاهد طرح أوائل فبراير الماضي، نماذج تجريبية لامتحانات الشهادة الثانوية على بوابة الأزهر الإلكترونية، حتى يتعود الطلاب على شكل ورقة الأسئلة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد، أن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية تتم طباعتها داخل مطابع الأزهر، مشددًا على أنه سيحصل كل طالب على حقه كاملًا.

وكان الأزهر الشريف، قرر تطبيق نظام "بوكليت" على طلاب الشهادة الثانوية بدءً من العام الجاري.

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