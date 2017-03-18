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المنوفية تفوز بالمركز الأول للأم البديلة

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المنوفية تفوز بالمركز الأول للأم البديلة المنوفية تفوز بالمركز الأول للأم البديلة

مصراوي Masrawy

مديرية التضامن الإجتماعي

المنوفية مروة فاضل:

أعلن الأحمدي الوكيل مدير مديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنوفية، اليوم السبت، فوز " فتوح محمد شحاته الجريسي" كأم بديلة بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية وفوز " نور الهدي عبد العظيم إبراهيم" بالمركز الأول علي محافظة المنوفية كأم مثالية .

وأعرب الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية عن سعادته بفوز المحافظة بالمركز الأول علي مستوى الجمهورية للأم البديلة، مؤكداً أنه سيجرى تكريم الأمهات الفائزات تقديراً لدورهن في رعاية أولادهن.

يذكر أن محافظ المنوفية كان أصدر قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كل من مدير مديرية التضامن الاجتماعي وممثلي الأسرة والطفولة ومجلس الأمومة والطفولة والقومي للمرأة ومديرية الثقافة وممثلي رجال الأعمال وأعضاء مجلس النواب وجمعية الهلال الأحمر والجمعية النسائية لتحسين الصحة، لاختيار وترتيب الأمهات المثاليات لعام 2017 .

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