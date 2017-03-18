اختناق 30 طالبة بديروط بسبب العواصف الترابية

أسيوط – أسامة صديق:

أصيبت 30 طالبة بمدارس أسيوط بالاختناق، اليوم السبت، بسبب العواصف الترابية التي ضربت محافظة أسيوط اليوم، وتسببت في إلغاء الفترة المسائية بجميع مدارس المحافظة.

كان صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، تلقى إخطارا من مدير إدارة ديروط التعليمية، بإصابة 30 طالبة بمدرستي فاطمة الزهراء ويحيى كيلاني بنات بديروط بحالات اختناق، بسبب العواصف الترابية التي ضربت المحافظة اليوم، ونقلهن إلى مستشفى ديروط المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة.