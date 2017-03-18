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فحص طبي لتلاميذ المنيا بعد شكاوى انتشار الجدري المائي

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فحص طبي لتلاميذ المنيا بعد شكاوى انتشار الجدري المائي فحص طبي لتلاميذ المنيا بعد شكاوى انتشار الجدري المائي

مصراوي Masrawy

الجدري المائي

المنيا ــ ريمون الراوي: 

خضع عدد من طلاب مدارس مركز أبوقرقاص جنوب المنيا لفحص وقائي، بعد شكوى الأهالى من ظهور حالات إصابة بمرض الجديري المائي بين تلاميذ الابتدائي. 

وقالت مصادر طبية، إنه من المقرر إجراء مسح طبي شامل للمدارس، بعد إصابة عدد من الطلاب برشح عادي، والتهاب في الحلق، مصحوب بارتفاع بسيط في درجة الحرارة، وآلام في الجسم مع وجود طفح جلدي أحمر اللون، به تجمعات مائية في الوجه والبطن والظهر لبعض الطلاب. 

وقال باسم مكرم، من أهالي قرية منهري التابعة لمركز أبوقرقاص، إنه 7 من أبناء القرية اصيبوا بمرض الجديري من تلاميذ مدرسة منهري الابتدائية الجديدة، وتم انتقال فريق من إدارة الصحة بأبوقرقاص، يرافقهم طبيب الوحدة الصحية للقرية. 

وعلى الفور، انتقل المهندس يسري أبوبكر، رئيس مجلس قرى أبوقرقاص البلد، والمهندس ممدوح سمعان، سكرتير المجلس إلى المدرسة، لاستيضاح الموقف، لاستبعاد الأطفال المصابين، لتلقي العلاج وعدم تفشي العدوى.

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