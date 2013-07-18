بالفيديو - نيجريدو باكيا: سيفيليا بيتي للأبد .. وينتظرني تحدي في سيتي

قال ألفارو نيجريدو مهاجم سيفيليا السابق الذي انضم إلى مانشستر سيتي وسط دموعه أن فريقه الأندلسي سيظل بمثابة بيته للأبد، بعد أربع سنوات وصفها "بالرائعة" قضاها بين جدرانه.

وحضر حفل وداع اللاعب للنادي الأندلسي بملعب رامون سانشيز بيثخوان زوجته وابنته ووالداه ومسئولو إشبيلية وكل أعضاء الفريق.

وأكد نيجريدو سعادته بـ"الانتقال للاعب في فريق كبير" في اشارة إلى مانشستر سيتي.

وصرح المهاجم "سيظل سيفيليا بمثابة بيتي للأبد، سأظل أشكر النادي دائما دائما للنادي، ولكن في الحياة وكرة القدم توجد مراحل، وأعتقد أن وقتي هنا قد انتهى".

وعقب عرض فيديو ضم كل الأهداف التي سجلها اللاعب لإشبيلية وقول ابنة اللاعب "سأظل أحب النادي طوال حياتي" بدأ التأثر الشديد على وجه اللاعب ثم وجه الشكر لكل زملاءه في الفريق والجهاز الفني".

ووجه نيجريدو شكرا خاصا لرئيس النادي خوسيه ماريا ديل نيدو على معاملته الجيدة له ونجاحه في الفوز معه خلال المواسم الأربعة بكأس الملك بجانب الاستدعاء للمنتخب.

وأضاف اللاعب "سأظل عاشقا للنادي أبدا والمدينة التي ولدت بها إبنتي وسأستخرج إشتراك النادي لها لتظل مشجعة للنادي أبدا".

وأكد نيجريدو إلى أنه لم يفكر مطلقا في الانتقال لأتلتيكو مدريد وأنه اذا لم يكن سيتلقى عرض من مانشستر سيتي كان سيقرر البقاء في سيفيليا.

وأبرز المهاجم ان مانويل بليجيريني المدير الفني للفريق الإنجليزي لعب دورا "محوريا" في اقناعه بالانضمام لسيتي

وأشار "أدخل تحدي جديد في هذه الحياة لا يمكن التوقف بل يجب أن تؤخذ الأمور خطوة تلو الأخرى".