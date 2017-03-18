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اتحاد الكرة ينوي رفع الإيقاف عن جريشة

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اتحاد الكرة ينوي رفع الإيقاف عن جريشة اتحاد الكرة ينوي رفع الإيقاف عن جريشة

التحرير

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قال مصدر مطلع داخل لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، إن هناك اتجاهًا قويًا لرفع الإيقاف عن الحكم الدولي جهاد جريشة بعد اختياره ضمن الحكام المشاركين في كأس العالم للشباب.

وأكد المصدر لـ "التحرير"، أن لجنة الحكام ترغب في تجهيز جريشة بالصورة الأمثل من أجل الظهور بشكل جيد في المونديال، والأقرب رفع الإيقاف عنه وإسناد مباريات له في الدوري الممتاز الفترة المقبلة.

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وكان اتحاد الكرة قد تلقى خطابًا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يفيد باختيار جهاد جريشة الحكم الدولي، ضمن الحكام المشاركين في كأس العالم للشباب بكوريا.

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التحرير

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