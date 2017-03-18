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وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يوقعان بروتوكول لشراء 3 آلاف شقة

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وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يوقعان بروتوكول لشراء 3 آلاف شقة وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يوقعان بروتوكول لشراء 3 آلاف شقة

التحرير

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، إن الوزارة حريصة على التعاون مع جميع التنفيذين بمحافظات وخاصة جنوب سيناء؛ لسرعة تنفيذ المشروعات التي تتم على أرض المحافظة.

وأضاف "مدبولي"، أنه تم حل مشكلة الإسكان الاجتماعي بجنوب سيناء بشكل نهائي، بعد موافقة المحافظ اللواء خالد فوده على أن تقوم المحافظة بشراء الوحدات السكنية التابعة لصندوق الإسكان الاجتماعي، وتقسيط ثمنها بما يتناسب مع الضوابط والشروط المناسبة لها.

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جاء ذلك خلال توقيع وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، لبروتوكول شراء محافظة جنوب سيناء 3 آلاف وحدة سكنية من الوزارة.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء، أنه حريص على أن تكون هناك مساواة بين ضوابط وشروط إسكان المحافظة والوزارة؛ لتخفيف العبء عن المواطنين، لافتا بأنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية لشراء 2000 وحدة بالمرحلة الثانية.

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