اتحاد الصناعات يطالب «الاستثمار» بخطوات واضحة لفض المنازعات

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قال طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة الاستثمار تبذل جهودًا في فض المنازعات، مطالبًا الوزارة باعتماد خطوات ومبادئ واضحة لفض المنازعات، وليس بالاجتهاد، كماهو الحال.

وأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الاقتصادي العقاري والتنمية العمرانية، لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، المنعقد اليوم السبت، والذي تنظمة شركة ثقة العقارية، أن المستثمر يواجه مشكلات كبرى في عمليات التعامل مع الموظف لاستخراج التراخيص اللازمة، فمازلنا نعاني من الروتين، المبالغ فيه، وهذا لايجب أن يغفله قانون الاستثمار، لأن التعاملات من هذا النوع باتت تعوق المستثمر.

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وتابع شكرى، أن مصر هى البلد الوحيدة الذي يعاقب المستثمر جنائًيا، وهذا مبالغ فيه وغير موجود في العالم، مطالبًا بضرورة تضمين قانون الاستثمار الجديد هذه النقاط، موضحًا أن غرفة التطوير العقاري تطلب باجتماع عاجل بغرفة التطوير العقاري ووزارة الاستثمار لتوضيح النقاط التي تمثل عقبة أمام المستثمرين، موضحًا أن جزء من تطبيق القانون هو تفسير القانون نفسه، فالموظف مش فاهم القانون، وبالتالي يتعامل معنا الموظف وفق أهواءه الشخصية، مطالبًا بضرورة حصر الموظف في الإطار الصحيح، ويكتفي بدوره كموظف ولا يتحول لمشرع.