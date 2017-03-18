الأرصاد: طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء «غدًا»

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح غدًا الأحد، وأن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب الصعيد نهارًا، بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره على كافة الأنحاء.

وتقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا تصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وبعض مناطق من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلةً وارتفاع الموج يتراوح من متر ونصف متر إلى مترين، أمَّا عن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلةً إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح من مترين إلى مترين ونصف متر، وعن الرياح السطحية في كلا البحرين فتكون شمالية غربية.

وفيما يلي بيانٌ بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن الجمهورية:

الصغرى العظمى

القاهرة 14 20

الإسكندرية 14 18

مطروح 12 17

بورسعيد 14 18

دمياط 13 18

بلطيم 14 18

الإسماعيلية 11 21

السويس 12 21

العريش 10 18

نخل 07 19

طابا 09 20

الطور 15 20

مرسى علم 16 25

الغردقة 15 24

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شرم الشيخ 16 24

رفح 09 18

كاترين 03 16

سيوة 09 21

المنيا 10 20

الفيوم 10 20

رأس سدر 11 20

أبو سمبل 14 27

وسط الدلتا 14 20

أسيوط 09 19

سوهاج 11 21

الأقصر 12 25

أسوان 14 27

شلاتين 16 25

حلايب 18 24

الوادي الجديد 10 32

قنا 11 24

نويبع 13 21

السلوم 09 18