نقيب محامين الإسماعيلية: قاضي المنصة هو شرارة الأزمات في مصر

التحرير

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قال نبيل عبد السلام، نقيب المحامين بالإسماعيلية، إن محاميي المحافظة ملتزمون بقرار النقابة العامة بالامتناع عن الحضور أمام محكمة الجنايات؛ احتجاجا على الأحكام الصادرة بسجن 7 من زملائهم بمحافظة المنيا.

وأضاف "عبد السلام"، في تصريحات للتحرير، أن قرار الإضراب يشمل الامتناع عن الحضور فقط ليوم واحد، مشددا على أنه سيتم إحالة أي محامٍ للنيابة العامة حال مخالفة هذا القرار.

وأوضح نقيب المحامين بالإسماعيلية، أن الأزمة تكشف "إننا بنجيد تعميق جراحنا"، لافتا أنه كان يجب معالجة أزمة المحامين وأحد القضاة بالمنيا بشكل صحيح، خاصة أن القضية لا تتعلق بالشرف.

وأشار إلى أن قاضي المحكمة الجزئية في المنيا، بادر بتوجيه عبارات خارجة للحضور والمحامين في الجلسة العلنية، مما تسبب في تفاقم الموضوع.

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وتابع: "مطالبنا ليست شخصية، القضية تمس كل المحامين على مستوى الجمهورية"، مؤكدا أن شرارة الأزمات التي تحدث في مصر يكون سببها الرئيسي قاضي المنصة، بحسب قوله.

وأردف "نحترم القضاء لكن في إطار الاحترام المتبادل بين مع المحامين بعيدا عن التجاوزات"، مشددا على أن مقل هذه الوقائع لا تؤثر على علاقة المحامين مع القضاء.

وطالب نقيب المحامين بالإسماعيلية، بتدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب قدرته على احتواء الأزمات، مختتما حديثه بالإشارة إلى أن نقابة المحامين هي الرئة التي يتنفس منها الوطن.