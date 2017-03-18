الصناعة: نسعى لإدخال التكنولوجيا الحديثة في معايير المواصفات والجودة

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قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المعهد القومى للجودة يستهدف نشر ثقافة الجودة فى المجتمع المصرى، والعمل على رفع مستويات الجودة وطرق تطبيقها فى مصر، علاوة على دعم مؤسسات المجتمع المدنى وخلق مجتمع النتائج وخدمة على دراية كبيرة بالجودة.

وأضاف الوزير، فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومى للجودة خلال مشاركته بمؤتمر الاقتصادى العقارى الأول الذى نظمته شركة ثقة العقارية، أن المعهد القومى للجودة أنشئ عام 2006 بمشاركة خبراء الاتحاد الأوروبي ويستهدف تطوير أساليب الجودة وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة بقطاع الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى.

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وأكد قابيل، على أن المعهد يراجع منظومة الجدوى وفقا للمعايير المحلية والدولية وإصدار شهادات صلاحية لمقدمة خدمات التدريب والتأهيل وفقا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أننا نسعى إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى معايير المواصفات القياسية، مشيرا إلى أنه يتم التأكد من الأمان والصحة المهنية للعمالة داخل الشركات والمصانع، وذلك ضمن ضبط وتحسين الأداء الإنتاجى.