أخبار عاجلة

انتظام حركة الطيران رغم سوء الأحوال الجوية -
الصحة: رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الجمهورية بسبب سوء الأحوال الجوية -
البيئة: فحص 1414 سيارة في حملة موسعة لفحص عوادم المركبات بالقاهرة الكبرى -
سفيرة بلجيكا بالقاهرة تصل الأقصر في زيارة ليومين -
اليوم.. ''النمنم'' يفتتح معرض الأقصر للكتاب -
بالصور.. وفد من التحالف الياباني الفرنسي يزور شرق بورسعيد -
بالصور.. طالبات مدرسة بالشرقية يقفن حدادا على أرواح ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
أحدث صيحات أحذية الزفاف في 2017 -
بالصور.. تحويل الخبز لأعمال فنية في اليابان -
اهداف مباراة برشلونة ويوفنتوس 0-3 . -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

الصناعة: نسعى لإدخال التكنولوجيا الحديثة في معايير المواصفات والجودة

Google+ Print
الصناعة: نسعى لإدخال التكنولوجيا الحديثة في معايير المواصفات والجودة الصناعة: نسعى لإدخال التكنولوجيا الحديثة في معايير المواصفات والجودة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المعهد القومى للجودة يستهدف نشر ثقافة الجودة فى المجتمع المصرى، والعمل على رفع مستويات الجودة وطرق تطبيقها فى ، علاوة على دعم مؤسسات المجتمع المدنى وخلق مجتمع النتائج وخدمة على دراية كبيرة بالجودة.

وأضاف الوزير، فى كلمة ألقاها نيابة عنه الدكتور محمد عتمان رئيس المعهد القومى للجودة خلال مشاركته بمؤتمر الاقتصادى العقارى الأول الذى نظمته شركة ثقة العقارية، أن المعهد القومى للجودة أنشئ عام 2006 بمشاركة خبراء الاتحاد الأوروبي ويستهدف تطوير أساليب الجودة وتأهيل وتدريب الكوادر العاملة بقطاع الجودة وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى.

شاهد أيضا

وأكد قابيل، على أن المعهد يراجع منظومة الجدوى وفقا للمعايير المحلية والدولية وإصدار شهادات صلاحية لمقدمة خدمات التدريب والتأهيل وفقا للمعايير الدولية.

ولفت إلى أننا نسعى إلى إدخال التكنولوجيا الحديثة فى معايير المواصفات القياسية، مشيرا إلى أنه يتم التأكد من الأمان والصحة المهنية للعمالة داخل الشركات والمصانع، وذلك ضمن ضبط وتحسين الأداء الإنتاجى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر